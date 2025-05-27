Баколе? Він жахливий, – Воррен оцінив можливих суперників Ітауми

Відомий промоутер Френк Воррен висловився про можливих суперників Мозеса Ітауми.

Думку функціонера наводить The Ring.

"Я не розумію, чому ви продовжуєте говорити про Баколе. У своєму останньому поєдинку він виглядав просто жахливо, а перед цим його просто нокаутували.

Я дивлюсь на список його суперників і розумію, що він ні з ким по факту не бився. Нащо мені давати їм гроші? Тим паче, що його тренер сказав, що Мартін не буде готовим до грудня.



Паркер? Це просто неможливо зробити в андеркарді на "Вемблі". Теоретично ми могли б дати Мозесу чемпіонський бій, але бокс – це марафон, а не спринт", – розповів Воррен.