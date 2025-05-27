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Баколе? Він жахливий, – Воррен оцінив можливих суперників Ітауми

Володимир Максименко — 27 травня 2025, 14:41
Баколе? Він жахливий, – Воррен оцінив можливих суперників Ітауми
Мозес Ітаума
Getty images

Відомий промоутер Френк Воррен висловився про можливих суперників Мозеса Ітауми.

Думку функціонера наводить The Ring.

"Я не розумію, чому ви продовжуєте говорити про Баколе. У своєму останньому поєдинку він виглядав просто жахливо, а перед цим його просто нокаутували.

Я дивлюсь на список його суперників і розумію, що він ні з ким по факту не бився. Нащо мені давати їм гроші? Тим паче, що його тренер сказав, що Мартін не буде готовим до грудня.

Паркер? Це просто неможливо зробити в андеркарді на "Вемблі". Теоретично ми могли б дати Мозесу чемпіонський бій, але бокс – це марафон, а не спринт", – розповів Воррен.

Нагадаємо, минулими вихідними Мозес видовищним нокаутом переміг Майка Балогуна.

Раніше промоутер назвав боксера, із яким би хотів влаштувати бій для Ітауми.

Бокс Френк Воррен Мартін Баколе Мозес Ітаума

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