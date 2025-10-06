Українська правда
Володимир Варуха — 6 жовтня 2025, 13:02
Воррен – про Ітауму: Ми хочемо робити правильні кроки у правильний час
Промоутер Queensberry Promotions Френк Воррен розповів, чому Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) відмовився від елімінаторного бою за титул IBF проти Френка Санчеса.

"Ми хочемо робити правильні кроки у потрібний час. Йому 20 років. Ми будемо керувати ним так, як ми керуємо іншими нашими бійцями, і вибирати правильні моменти та правильний час для проведення правильних боїв. Кілька боїв, які я хотів би провести, не змогли відбутися, тому що люди або вимагали таких грошей, як за бій за титул чемпіона світу, або їм просто не хотілося битись", – сказав Воррен.

Ітаума міг провести поєдинок проти Френка Санчеса, а у випадку перемоги став би претендентом на чемпіонський титул IBF, яким володіє Олександр Усик.

Також раніше Ітаума назвав можливий бій проти Усика безпрограшною ситуацією.

