Срібний призер Олімпіади Віттакер підписав контракт із Matchroom

Британський боксер напівважкої ваги Бен Віттакер (9-0-1, 6 КО) став новим клієнтом промоутерської компанії Matchroom Boxing, яку очолює Едді Гірн.

Про це промоутерська компанія повідомила у соцмережах.

До цього спортсмен співпрацював із організацією BOXXER під керівництвом Бена Шалома, у складі якої провів усі свої попередні бої на професійному рівні.

Останній поєдинок Віттакер провів у квітні цього року. У реванші він здобув ефектну перемогу нокаутом у другому раунді над Ліамом Кемероном.

Перший їхній бій завершився технічною нічиєю після інциденту, коли обидва спортсмени випали з рингу.

Нагадаємо, Бен Віттакер став срібним призером Олімпійських ігор 2020 у Токіо у ваговій категорії до 81 кг. Також британець запам'ятався своїм цікавим стилем, "танцюючи" під час поєдинків.