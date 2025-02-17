Лікував Паркінсона жабою: команда Тайсона відповіла на дику заяву Пола про хворобу "Залізного Майка"

Команда Майка Тайсона була змушена виступити із заявою через коментар Джейка Пола з приводу "хвороби Паркінсона" у легенди боксу.

Про це повідомляє TVZ.

Нещодавно Пол побував у гостях у стрімера Едіна Росса, з яким він поговорив про психоделічні наркотики. Джейк сказав, що приймає "чарівні гриби", щоб "вправити собі мізки".

Потім 28-річний американець розповів про переваги вживання аяхуаски та куріння "жаби" – психоделічної жаб'ячої отрути, з якою дехто почав експериментувати останніми роками.

І саме в цей момент Джейк Пол заявив, що Майк Тайсон нібити користувався цим методом, щоб вилікувати свою хворобу Паркінсона та взяти участь у їхньому поєдинку в листопаді ммнулого року.

Через це, коли з нею зв'язалися TMZ, команда багаторазового чемпіона світу була змушена спростовувати недостовірну інформацію.

"Майк щасливий і абсолютно здоровий. У нього немає хвороби Паркінсона чи будь-якої іншої хвороби", – йдеться у заяві.

Після того, як фрагмент цього стріма завірусився в Інтернеті, Пол поспішив виправитися.

"У Майка Тайсона не було Паркінсона... Якого біса? Чому Інтернет такий, бл**а, тупий?! Я обмовився. Мав на увазі, що він використовував жабу, щоб зцілити свій біль. Він багато разів про це говорив. Так само, як роблю це. Так само, як багато хто робить це", – написав Пол.

Bruh…Mike Tyson didn’t have no Parkinsons..WTF. Why the fuck is the internet so stupid for. I misspoke. Meant he used toad to heal his pain. He has spoken about it many times. Just like I do. Just like many do. https://t.co/RQkvsDFnpw — Jake Paul (@jakepaul) February 16, 2025

Нагадаємо, що бій між Майком Тайсоном та Джейком Полов відбувся 15 листопада 2024 року. Одноосібним рішенням суддів відеоблогер переміг боксера.

У підготовці цього поєдинку було багато проблем, зокрема через стан здоров'я Тайсона.

Раніше стало відомо, що легенда UFC хоче провести бій з Володимиром Кличком, якщо той вирішить повернутися в бокс.