Воррен: Паркер зустрінеться з переможцем реваншу Усик – Дюбуа

Промоутер Френк Воррен заявив що переможець реваншу між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Олександром Усиком (23-0, 14 КО) зобов'язаний провести захисти титулу WBO, яким володіє Джозеф Паркер (36-3, 24 КО).

Цитує промоутера Sky Sports.

"У випадку з Джо Паркером WBO просто зараз виставила вимогу, що переможець цього бою повинен провести захист проти обов'язкового претендента WBO, яким є Джо Паркер, і це, до речі, чудовий бій.

"Люди можуть сказати: "О, Джо, мабуть, розлючений, що не поб'ється з Даніелем". Але тепер він битиметься за чотири пояси.

Хто б не переміг, а я сподіваюся, що це буде наша людина (Дюбуа), буде шанс битися за всі чотири пояси, тож він у ще вигіднішій позиції", – розповів Воррен.