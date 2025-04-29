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Воррен: Паркер зустрінеться з переможцем реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Булава — 29 квітня 2025, 22:23
Воррен: Паркер зустрінеться з переможцем реваншу Усик – Дюбуа
Паркер та Усик
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Промоутер Френк Воррен заявив що переможець реваншу між Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) та Олександром Усиком (23-0, 14 КО) зобов'язаний провести захисти титулу WBO, яким володіє Джозеф Паркер (36-3, 24 КО).

Цитує промоутера Sky Sports.

"У випадку з Джо Паркером WBO просто зараз виставила вимогу, що переможець цього бою повинен провести захист проти обов'язкового претендента WBO, яким є Джо Паркер, і це, до речі, чудовий бій.

"Люди можуть сказати: "О, Джо, мабуть, розлючений, що не поб'ється з Даніелем". Але тепер він битиметься за чотири пояси.

Хто б не переміг, а я сподіваюся, що це буде наша людина (Дюбуа), буде шанс битися за всі чотири пояси, тож він у ще вигіднішій позиції", – розповів Воррен.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Олександр Усик Френк Воррен Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

Джозеф Паркер

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