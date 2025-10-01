Українська правда
Вордлі – про бій з Усиком: Це величезна мотивація та мрія

Володимир Варуха — 1 жовтня 2025, 11:51
Вордлі – про бій з Усиком: Це величезна мотивація та мрія
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у хевівейті Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) висловився про можливий бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

"Це величезна мотивація. Я намагаюся не надто відволікатися на це. Очевидно, що це мрія, це все – битися за титул чемпіона світу. Тож спочатку нам потрібно провести бій 25 жовтня і втілити це в життя. Але потім серйозно переходимо до вищої ліги.

Це найбільше випробування наразі, Джозеф Паркер – чудовий суперник. Чи зараз правильний час, чи ні – це питання не має значення. Переді мною є можливість", – сказав Вордлі.

Нагадаємо, Фабіо Вордлі боксуватиме проти Джозефа Паркера 25 жовтня на О2 Арені у Лондоні. Переможець цього поєдинку стане претендентом на бій проти Олександра Усика.

