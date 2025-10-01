Вордлі оцінив бій проти Ітауми

Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) оцінив потенційний бій з Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

Цитує боксера Sky Sports.

"Хто знає, як складеться майбутнє? Зараз ми з Мозесом йдемо кожен своїм шляхом. Спочатку нам обом потрібно здобути титули чемпіона світу, перш ніж ми зможемо поговорити, можливо, про те, щоб схрестити шпаги.

Але зараз є достатньо можливостей, щоб ми обидва могли спробувати свої сили і просто залишатись зайнятими, перш ніж нам потрібно буде серйозно подумати про те, щоб, можливо, вийти на ринг одночасно", – сказав Вордлі.