Вордлі оцінив бій проти Ітауми
Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) оцінив потенційний бій з Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).
Цитує боксера Sky Sports.
"Хто знає, як складеться майбутнє? Зараз ми з Мозесом йдемо кожен своїм шляхом. Спочатку нам обом потрібно здобути титули чемпіона світу, перш ніж ми зможемо поговорити, можливо, про те, щоб схрестити шпаги.
Але зараз є достатньо можливостей, щоб ми обидва могли спробувати свої сили і просто залишатись зайнятими, перш ніж нам потрібно буде серйозно подумати про те, щоб, можливо, вийти на ринг одночасно", – сказав Вордлі.
Нагадаємо, Фабіо Вордлі боксуватиме проти Джозефа Паркера 25 жовтня на О2 Арені у Лондоні. Переможець цього поєдинку стане претендентом на бій проти Олександра Усика.
Напередодні Ітаума відмовився від пропозиції Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій проти кубинця Френка Санчеса, який дав би право битися проти Олександра Усика