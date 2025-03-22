Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Спочивай з миром, чемпіоне, – Кличко відреагував на смерть Формана

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 12:29
Спочивай з миром, чемпіоне, – Кличко відреагував на смерть Формана
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на смерть легенди світового боксу Джоржа Формана.

Спортсмен опублікував відповідний допис в Instagram Stiroes.

"Великий Джордж залишає велику порожнечу у світовій боксерській родині та за її межами. Він уособлював усі цінності, які роблять солодку науку такою унікальною. Він написав найяскравіші сторінки нашої історії та здобув величний рекорд.

Ми ніколи його не забудемо. Співчуття його родині, друзям і вболівальникам. Спочивай з миром, чемпіоне", – написав Кличко.

У 1994 році переміг Форман Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Раніше була інформація, що Володимир Кличко хоче повернутися до боїв, щоб перевершити рекорд Формана.

Свій останній бій спортсмен провів у листопаді 1997 року, коли за рішенням суддів програв Шеннону Бріггзу.

Раніше відомий промоутер оцінив шанси Володимира Кличка повернутись у ринг.

Бокс Володимир Кличко помер Джордж Форман

Бокс

Бився з Алі, вигравав Олімпіаду: помер найвіковіший чемпіон світу з боксу Форман
Можливо, Гірн зупинить бій: Браун пообіцяла нокаутувати одну з найкрасивіших чемпіонок світу
Тренер Вайта назвав головний козир Усика
Тренер Баколе розповів подальші плани боксера після нищівної поразки від Паркера
Відомий тренер пояснив, чому Чісора був найскладнішим суперником для Усика

Останні новини