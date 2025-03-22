Спочивай з миром, чемпіоне, – Кличко відреагував на смерть Формана

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на смерть легенди світового боксу Джоржа Формана.

Спортсмен опублікував відповідний допис в Instagram Stiroes.

"Великий Джордж залишає велику порожнечу у світовій боксерській родині та за її межами. Він уособлював усі цінності, які роблять солодку науку такою унікальною. Він написав найяскравіші сторінки нашої історії та здобув величний рекорд. Ми ніколи його не забудемо. Співчуття його родині, друзям і вболівальникам. Спочивай з миром, чемпіоне", – написав Кличко.

У 1994 році переміг Форман Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Раніше була інформація, що Володимир Кличко хоче повернутися до боїв, щоб перевершити рекорд Формана.

Свій останній бій спортсмен провів у листопаді 1997 року, коли за рішенням суддів програв Шеннону Бріггзу.

Раніше відомий промоутер оцінив шанси Володимира Кличка повернутись у ринг.