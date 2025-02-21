Туркі зацікавлений у його поверненні: промоутер – про майбутнє Кличка

Промоутер Том Леффлер заявив, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх зацікавлений у поверненні легендарного чемпіона Володимира Кличка.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Володимир уважно стежить за подіями в надважкій вазі, і якщо з’явиться можливість поборотися за чемпіонський пояс і побити рекорд Джорджа Формана, думаю, він серйозно це розгляне. Я знаю, що Туркі хотів би його бачити. Було б чудово побачити Володимира в ринзі вже цього року, якщо все складеться добре", — розповів Леффлер.

Також промоутер оцінив потенційних суперників, якщо він прийме рішення повернутися на ринг.

"Джозеф Паркер був одним із його спаринг-партнерів, коли Кличко був чемпіоном світу. У нього тоді було багато класних спарингів, тому як Дюбуа, так і Паркер стали б для нього чудовими суперниками. Якщо Володимир дасть зелене світло, я одразу почну працювати над цим боєм", – сказав Леффлер.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

А нещодавно промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чи є можливість провести бій між його клієнтом та українською легендою боксу.