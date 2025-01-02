Кличко може провести реванш проти Ф'юрі за однієї умови
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко може провести реванш проти британця Тайсона Ф'юрі.
Про це повідомляє BoxingScene.
Цей поєдинок можливий, якщо інший британський боксер Ентоні Джошуа не погодиться на бій проти Ф'юрі. А Ей Джей наразі сумнівається у тому, чи варто виходити на ринг після нищівної поразки від Даніеля Дюбуа.
Також можливість бою-реваншу між Тайсоном та Володимиром не виключає Том Леффлер, який раніше очолював промоушен братів Кличків.
"Володимир у чудовій формі, схоже, він може вийти на ринг у будь-який момент. Це залежить лише від нього. Яка ситуація змусила б його повернутися? Я знаю, що якби він повернувся, то хотів би битися за титул, тому що йому не потрібні гроші.
Він не повернеться просто для того, щоб почати битися з хлопцями в дивізіоні. Я впевнений, що він хотів би провести значимий бій. Якщо хтось міг би повернутися та битися на елітному рівні у його віці, то це був би Володимир", – сказав Леффлер.
Він також повідомив, що не отримував чітких вказівок від Кличка щодо відновлення кар'єри. Проте, за його словами, Туркі Аль-Шейх наразі заохочує Володимира повернутися.
Нагадаємо, раніше на можливе повернення Кличка відреагував чемпіон WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександр Усик, а Тайсон Ф'юрі взагалі назвав його дідом, втім, не виключив бою проти нього, якщо йому запропонують гроші.
Також голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх знову виявив бажання організувати бій для української легенди світового боксу.
Нагадаємо, що Володимир Кличко не боксував з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа. А перед цим, 28 листопада 2015 року, Ф'юрі здобув перемогу над Кличко одноголосним рішенням суддів 115:112, 115:112, 116:111.