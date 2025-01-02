Кличко може провести реванш проти Ф'юрі за однієї умови

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко може провести реванш проти британця Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє BoxingScene.

Цей поєдинок можливий, якщо інший британський боксер Ентоні Джошуа не погодиться на бій проти Ф'юрі. А Ей Джей наразі сумнівається у тому, чи варто виходити на ринг після нищівної поразки від Даніеля Дюбуа.

Також можливість бою-реваншу між Тайсоном та Володимиром не виключає Том Леффлер, який раніше очолював промоушен братів Кличків.

" Володимир у чудовій формі, схоже, він може вийти на ринг у будь-який момент. Це залежить лише від нього. Яка ситуація змусила б його повернутися? Я знаю, що якби він повернувся, то хотів би битися за титул, тому що йому не потрібні гроші.

Він не повернеться просто для того, щоб почати битися з хлопцями в дивізіоні. Я впевнений, що він хотів би провести значимий бій. Якщо хтось міг би повернутися та битися на елітному рівні у його віці, то це був би Володимир ", – сказав Леффлер.