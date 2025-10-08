Українська правда
Онопрієнко та Бонусь здобули бронзу на ЧЄ-2025

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 20:37
Українські боксери Ірина Онопрієнко та Рашид Бонусь здобули бронзові медалі на чемпіонаті Європи U-19.

Про це повідомляє ФБУ.

Рашид програв півфінальний матч у вагової категорії до 55 кг Мохамеду Аль Манучі з Німеччини. Українець агресивно розпочав поєдинок, діючи першим номером. Проте у третьому раунді під час обміну ударами опинився в нокдауні, однак Рашид зміг зібратися та гідно завершив бій.

Ірина Онопрієнко у ваговій категорії до 75 кг програла бій Табісо Дендрі Мойо з Великої Британії. З перших хвилин боксерки перетворили поєдинок на жорсткий обмін ударами на ближній дистанції. Усі три раунди пройшли у високому темпі, за підсумками якого судді віддали перемогу британці.

Згідно з регламентом змагань, спортсмени, як програють півфінальні поєдинки отримають бронзові медалі.

Нагадаємо, напередодні Федерація боксу України подарувала автомобіль Škoda бронзовому призеру чемпіонату світу Данилу Жасану.

