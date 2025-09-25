Співвласник MVP: Бій Усик – Пол в ММА приверне увагу всього світу

Співвласник промоушену змішаних єдиноборств MVP Накіса Бідаріан вважає, що бій між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та американським блогером і боксером Джйеком Полом (11-1, 7 КО) за правилами ММА стане знаковим.

Слова Бідаріана передає Sky Sports.

"Пол проти Усика в MMA – це буде момент, на який зверне увагу весь світ", – сказав Бідаріан.

Oleksandr Usyk could be serious about swapping his boxing gloves for MMA mitts and fighting social media star Jake Paul in a mixed martial arts contest 🚨🥊 pic.twitter.com/TegXD6gqgn — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 25, 2025

Напередодні Олександр Усик заявив, що готовий побитися з Полом за правилами змішаних єдиноборств в октагоні, але як тільки завершить з боксом.

14 листопада в Маямі Пол проведе виставковий поєдинок з чинним чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом (30-0-1, 29 КО).

Усик в останньому бою нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі.

Напередодні світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера. Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.