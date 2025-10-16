Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Наступним суперником Шіраза стане непереможений чемпіон Європи

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 14:11
Наступним суперником Шіраза стане непереможений чемпіон Європи
Хамза Шіраз
Getty images

Президент Європейського боксерського союзу назвав ім'я наступного суперника Хамзи Шіраза (22-0-1, 18 КО).

Слова Петера Стукі наводить The Ring.

Функціонер повідомив, що наразі йдуть активні переговори між представниками британця та непереможеним чемпіоном Європи Каллумом Сімпсоном (18-0, 13 КО).

"Це топовий поєдинок між двома небитими суперниками, а EBU задоволена рівнем чемпіонського бою", – резюмував Стукі.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Шіраз нокаутував Берлангу та став претендентом на пояс WBC.

Сімпсон влітку переміг італійця Івана Дзукко, завоювавши титул EBU.

Раніше відомий американський тренер Стівен Едвардс назвав Шіраза "ідеальним суперником" для Кроуфорда.

EBU Бокс Хамза Шіраз

Хамза Шіраз

Шіраз – про перемогу над Берлангою: Дякую Енді Лі, який повірив у мене
Туркі анонсував бій Шіраза проти Канело
Шіраз нокаутував Берлангу та став претендентом на пояс WBC
Берланга та Шіраз показали однакову вагу перед поєдинком
Майбутній суперник Митрофанова провів тренування з Бібером

Останні новини