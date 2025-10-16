Наступним суперником Шіраза стане непереможений чемпіон Європи

Президент Європейського боксерського союзу назвав ім'я наступного суперника Хамзи Шіраза (22-0-1, 18 КО).

Слова Петера Стукі наводить The Ring.

Функціонер повідомив, що наразі йдуть активні переговори між представниками британця та непереможеним чемпіоном Європи Каллумом Сімпсоном (18-0, 13 КО).

"Це топовий поєдинок між двома небитими суперниками, а EBU задоволена рівнем чемпіонського бою", – резюмував Стукі.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку Шіраз нокаутував Берлангу та став претендентом на пояс WBC.

Сімпсон влітку переміг італійця Івана Дзукко, завоювавши титул EBU.

Раніше відомий американський тренер Стівен Едвардс назвав Шіраза "ідеальним суперником" для Кроуфорда.