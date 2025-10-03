Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Тренер підібрав найкращого суперника для Кроуфорда

Олександр Булава — 3 жовтня 2025, 20:44
Тренер підібрав найкращого суперника для Кроуфорда
Instagram

Американський тренер Стівен Едвардс підібрав ідеального суперника для абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Про це тренер розповів у коментарі YSM Sports Media.

На думку Едвардса, найкращим варіантом для наступного бою американця є поєдинок із британцем Хамзою Ширазом.

"З точки зору маркетингу, найкращий варіант для Кроуфорда зараз — це Хамза Шираз. Цілком можливо, що вони підуть у цьому напрямку. Дивіться, Хамза — амбасадор у Туркі, плюс британські фанати завжди шалено підтримують своїх. До того ж він щойно здобув відмінну перемогу нокаутом (проти Едгара Берланги — прим.).

Я дивлюся на це з точки зору бізнесу: у Хамзи була нічия у нижчій ваговій категорії з Карлосом Адамесом. Він хороший боєць, але Теренс сильніший. І Кроуфорд може подумати: "Цей чувак мені по зубах". Тобто він може погодитися на цей варіант. Не забувайте, зараз для нього це чистий бізнес, бо його гонорари суттєво зросли", – сказав Едвардс.

Нагадаємо, Кроуфорд перебоксував Сауля Альвареса та став новим абсолютом у другій середній вазі.

Завдяки цій перемозі американець став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

У липні Хамза Шираз у пʼятому раунді нокаутував Едгара Берлангу.

Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Телефон розривається, – Кроуфорд розповів про життя після перемоги над Канело
Стали відомі строки повернення Канело після операції
Канело потрібна операція після поразки від Кроуфорда
Тренер Кроуфорда озвучив плани боксера на майбутнє
Тримали під прицілом: поліція оштрафувала Кроуфорда за небезпечне водіння

Останні новини