Тренер підібрав найкращого суперника для Кроуфорда

Американський тренер Стівен Едвардс підібрав ідеального суперника для абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Про це тренер розповів у коментарі YSM Sports Media.

На думку Едвардса, найкращим варіантом для наступного бою американця є поєдинок із британцем Хамзою Ширазом.

"З точки зору маркетингу, найкращий варіант для Кроуфорда зараз — це Хамза Шираз. Цілком можливо, що вони підуть у цьому напрямку. Дивіться, Хамза — амбасадор у Туркі, плюс британські фанати завжди шалено підтримують своїх. До того ж він щойно здобув відмінну перемогу нокаутом (проти Едгара Берланги — прим.).

Я дивлюся на це з точки зору бізнесу: у Хамзи була нічия у нижчій ваговій категорії з Карлосом Адамесом. Він хороший боєць, але Теренс сильніший. І Кроуфорд може подумати: "Цей чувак мені по зубах". Тобто він може погодитися на цей варіант. Не забувайте, зараз для нього це чистий бізнес, бо його гонорари суттєво зросли", – сказав Едвардс.