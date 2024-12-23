Все чудово – перемога є: Усик подякував фанатам за підтримку

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) звернувся до фанатів і подякував за підтримку під час поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Зробив він це у своїх соцмережах, записавши відео з літака.

"Дорогі друзі, всім доброго дня! Все чудово – перемога є. Хочу подякувати вам за підтримку. Слава Богу! Дякую за молитви", – сказав Усик.

Також він звернувся і до англійських фанатів.

"Дякую за підтримку. Для мене це дуже важливо. Я дуже вражений", – додав він.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.