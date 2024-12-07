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Шевадзуцький у другому раунді здобув перемогу над Сосінським

Микола Дендак — 7 грудня 2024, 23:15
Шевадзуцький у другому раунді здобув перемогу над Сосінським
Ігор Шевадзуцький

Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (12-2, 10 КО) переміг 34-річного поляка Якуба Сосінського (8-9-1, 3 КО).

Бій пройшов у німецькому Ашерслебені на "Ballhaus Arena" та тривав усього 2 раунди. Суперник зумів піднятися на ноги після удару українця, проте суддя вирішив зупинити бій.

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Нагадаємо, у березні Шевадзуцький поступився досвідченому Кубрату Пулеву. 12-раундовий поєдинок пройшов за значної переваги болгарського боксера, у підсумку всі судді віддали йому перемогу – 117:111.

Цікаво, що Пулев також проведе бій сьогодні, 7 листопада. Він зустрінеться з німцем Мануелем Чарром. В андеркарті цього бою українець Олександр Гриців (9-0, 6 KO) переміг поляка українського походження Сергія Вервейка.

Ігор Шевадзуцький

Ігор Шевадзуцький

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