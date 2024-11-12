Екссуперник Канело та Кроуфорда розглядає варіант проведення бою з Полом

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) готовий кинути виклик Джейку Полу, якщо той переможе Майка Тайсона, який є його другом.

Слова Хана цитує Express.

"Знаєш що… Якщо говорити по правді, то дуже велика різниця у вазі… Але Майк – мій друг. Ми спілкуємося в FaceTime, розмовляємо. Але коли ти у 58-річному віці б'єшся з молодим пацаном, який перебуває на піку кар'єри, то тебе трохи шкода. З іншого боку, Майка не можна занадто сильно шкодувати, адже це його вибір, його рішення. Це важке завдання. І я, мабуть, на це не пішов би. Як справжньому другові, тобі хочеться постояти за близьку тобі людину, вискочити в ринг і заявити: "Та я за нього знаєш, що тобі зроблю". Так що якщо Майк програє, тоді я однозначно хотів би відважити Джейку ляпас і поставити його на місце", – сказав Хан.

Зазначимо, що 15 листопада Тайсон проведе бій проти блогера Джейка Пола. У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.