Шакур переважив Сепеду перед боєм

Чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) та тимчасовий чемпіон WBC Вільям Сепеда (33-0, 27 KO) пройшли церемонію зважування.

Шакур показав вагу 61,2 кг., тоді як мексиканський претендент – 61,050 кг.

Бій відбудеться 13 липня у Квінсі на арені на стадіоні Луї Армстронга. Вечір боксу присвячений святкуванню запуску нового шоу від журналу The Ring.

Shakur Stevenson is feeling himself in the final face-off with William Zepeda 😆



Ring III live on DAZN l July 12th in New York 🥊



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Останню зустріч Стівенсон провів у лютому, коли в андеркаді поєдинку Бівол – Бетербієв достроково переміг Джоша Педлі.

Сепеда в останньому поєдинку переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титул чемпіона WBC у легкій вазі.

Раніше голова "Top Rank" Боб Арум назвав наступника Василя Ломаченка у легкому дивізіоні.