Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Виховати чемпіона, – Постол заявив про бажання стати тренером

Володимир Максименко — 20 жовтня 2025, 15:08
Виховати чемпіона, – Постол заявив про бажання стати тренером
Віктор Постол
Getty Images

Відомий український ексчемпіон світу WBC Віктор Постол (33-5, 13 КО) заявив про бажання стати тренером після завершення кар'єри.

Слова 41-річного спортсмена наводить vRINGe.

"Поки що я активний боксер. Тренерство? Можливо. Хочеться мати свій зал. Хотілося б передати дітлахам свої навички, допомогти. Можливо, я спробую – я точно про це замислювався.

Так, я хотів би працювати саме з дітьми. Виховати чемпіона з нуля", – розповів Постол.

Нагадаємо, свій останній бій боксер провів тиждень тому. Українець без проблем переміг іспанця Алехандро Мойю одноголосним рішенням суддів та здобув пояс IBO International.

Раніше Постол розповів, чи готовий провести поєдинок за правилами ММА.

Бокс Віктор Постол

Віктор Постол

Постол розповів, чи готовий провести бій за правилами ММА
Це було б знущанням: Постол не думає, що Усик проведе бій з Полом
Постол назвав суперника, якого бажає Кроуфорду
Постол у кривавому поєдинку здолав Мойю та завоював IBO International
Постол пройшов церемонію зважування перед боєм з Мойєю в Києві

Останні новини