Виховати чемпіона, – Постол заявив про бажання стати тренером

Відомий український ексчемпіон світу WBC Віктор Постол (33-5, 13 КО) заявив про бажання стати тренером після завершення кар'єри.

Слова 41-річного спортсмена наводить vRINGe.

"Поки що я активний боксер. Тренерство? Можливо. Хочеться мати свій зал. Хотілося б передати дітлахам свої навички, допомогти. Можливо, я спробую – я точно про це замислювався.

Так, я хотів би працювати саме з дітьми. Виховати чемпіона з нуля", – розповів Постол.