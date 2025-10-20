Виховати чемпіона, – Постол заявив про бажання стати тренером
Віктор Постол
Getty Images
Відомий український ексчемпіон світу WBC Віктор Постол (33-5, 13 КО) заявив про бажання стати тренером після завершення кар'єри.
Слова 41-річного спортсмена наводить vRINGe.
"Поки що я активний боксер. Тренерство? Можливо. Хочеться мати свій зал. Хотілося б передати дітлахам свої навички, допомогти. Можливо, я спробую – я точно про це замислювався.
Так, я хотів би працювати саме з дітьми. Виховати чемпіона з нуля", – розповів Постол.
Нагадаємо, свій останній бій боксер провів тиждень тому. Українець без проблем переміг іспанця Алехандро Мойю одноголосним рішенням суддів та здобув пояс IBO International.
