Українська зірка боксу розкрив найбільший гонорар за бій

Український боксер Віктор Постол (33-5, 13 КО) підтвердив інформацію про гонорар за бій проти Теренса Кроуфорда.

Його цитує Sport-express.

У пресі повідомляли, що українець отримав за поєдинок проти "Мисливця" 650 тисяч доларів, але Постол зізнався, що усю цю суму він не отримав.

Із гонорару він витратився на роботу своєї команди та підготовку до поєдинку.

"Так, була дійсно така сума. Однак якби ж усі гроші до мене дійшли. Є промоутер, менеджери, тренер, фізична підготовка, табір... Витрат дуже багато", – сказав Постол.

Постол і Кроуфорд провели об'єднавчий бій у першій напівсередній вазі 23 липня 2016 року у Лас-Вегасі. Поєдинок тривав усі встановлені 12 раундів, але закінчився розгромною поразкою Віктора: 118-107 (двічі) та 117-108.

Відзначимо, що Теренс закінчив кар'єру боксера після перемоги над Саулем Альваресом.

Додамо, що Постол у своєму крайньому бою (у жовтні 2025-го) переміг іспанця Алехандро Мойю за одноголосним рішенням суддів: 98-93, 97-93 та 100-90. Його наступний поєдинок може відбутись на початку квітня 2026-го у Броварах.