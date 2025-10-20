Постол розповів, чи готовий провести бій за правилами ММА

Колишній чемпіон світу з боксу у першій напівсередній вазі за версією WBC Віктор Постол висловився щодо можливості провести бій за правилами ММА.

Слова боксера цитує vRINGE.

"Можливо, я б погодився на такий поєдинок з кимось із топів у моїй ваговій категорії. Але думаю, що не братиму в цьому участі. По-перше, це дуже травматичний вид спорту. Бокс – травматичний, а це ще травматичніший. Плюс треба вміти боротися, працювати ногами. Тож можна сказати, що такого не буде", – сказав Постол.

У 2015 році українець Віктор Постол нокаутував аргентинця Лукаса Матіссе у десятому раунді та здобув титул чемпіона світу за версією WBC.

Нагадаємо, свій останній бій Віктор Постол провів тиждень тому. Українець без проблем переміг іспанця Алехандро Мойю одноголосним рішенням суддів та здобув пояс IBO International.