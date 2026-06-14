Брат Ф'юрі переміг найсильнішу людину світу 2017 року
DAZN
Британський боксер важкої ваги Томмі Ф'юрі (11-0, 4 КО) здобув перемогу над стронгменом Едді Голлом у межах шоу від Misfits Boxing в Манчестері, Англія.
Формат бою складався з шести раундів по 2 хвилини.
На старті поєдинку Ф'юрі діяв обережно, постійно тікаючи від атак суперника. У 3-4 раундах він змін перехопити ініціативу завдяки швидкості. Наприкінці зустрічі видовищність спала через велику кількість клінчів.
У підсумку Томмі переміг рішенням більшості суддів – 59-56, 58-56, 57-57.
Зазначимо, що Голл у 2017 році здобув перемогу над переможцем конкурсу "Найсильніша людина світу".
Раніше повідомлялося, що український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря проведе свій перший боксерський поєдинок.