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Брат Ф'юрі переміг найсильнішу людину світу 2017 року

Олександр Булава — 14 червня 2026, 09:54
Брат Ф'юрі переміг найсильнішу людину світу 2017 року
DAZN

Британський боксер важкої ваги Томмі Ф'юрі (11-0, 4 КО) здобув перемогу над стронгменом Едді Голлом у межах шоу від Misfits Boxing в Манчестері, Англія.

Формат бою складався з шести раундів по 2 хвилини.

На старті поєдинку Ф'юрі діяв обережно, постійно тікаючи від атак суперника. У 3-4 раундах він змін перехопити ініціативу завдяки швидкості. Наприкінці зустрічі видовищність спала через велику кількість клінчів.

У підсумку Томмі переміг рішенням більшості суддів – 59-56, 58-56, 57-57.

Зазначимо, що Голл у 2017 році здобув перемогу над переможцем конкурсу "Найсильніша людина світу".

Раніше повідомлялося, що український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря проведе свій перший боксерський поєдинок.

Голл Томмі Ф'юрі

Томмі Ф'юрі

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