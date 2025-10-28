Відома дата титульного бою Лара – Алімханули

У Сан-Антоніо 6 грудня відбудеться об’єднавчий бій у середній вазі між чемпіоном WBA Ерісланді Ларою та володарем титулів IBF і WBO Жанібеком Алімханули.

Про це повідомляє BoxingScene.

Поєдинок стане спів-головною подією боксерського вечора, у якому головний бій проведуть Айзек Круз та Ламонт Роач.

Нагадаємо, Алімханули наразі утримує чемпіонські пояси за версіями IBF і WBO, тоді як Лара є чинним володарем титулу WBA. Переможець об’єднає одразу три пояси у середній вазі.

