Буде в Дністрі, як Усик у Поліссі: президент аматорського клубу пообіцяв заявити відомого боксера
Президент аматорського футбольного клубу "Дністер" (Заліщики, Тернопільська область) Юрій Куц планує заявити на змагання боксера Сергія Дерев’янченка.
Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.
"В мене близький товариш боксує в Америці – Сергій Дерев’янченко. Він у футболці Дністра тренується. Коли він приїде, то ми заявимо його за команду – і він ще зіграє за нас. Він буде в Дністрі, як Усик у Поліссі. Якщо не вірите, то можу його набрати телефоном. У нього в серпні бій, він зараз до нього готується.
Дуже порядний і культурний хлопець. Знаю його вже років 8. Був на багатьох його боях. Бачив бій проти Головкіна в Madison Square Garden. Канело пропонував 3,4 млн, а Головкін дав 5,3. Це був його найбільш касовий бій.
Сергієві було важко – він майже три роки жив без грошей. Йому платити по 5-10 тисяч за бої. Він дуже бідував, будучи топовим боксером, але терпів. В нього дійсно не крутиться голова від слави. Такий хлопець, що може і на підлозі поспати", – сказав Куц.
Нагадаємо, раніше Куц заявив, що Шахтар і Динамо – два монстри, які роками вбивали дитячо-юнацький футбол в Україні.