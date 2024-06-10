Президент аматорського клубу: Шахтар і Динамо — монстри, які 30 років вбивали дитячий та молодіжний футбол

Президент аматорського клубу "Дністер" Заліщики Юрій Куц вважає, що за весь період незалежності України Шахтар та Динамо системно займалися знищенням дитячо-юнацького футболу.

Про це Куц заявив у інтерв’ю Tribuna.com.

"Вважаю, що Шахтар і Динамо – два основні монстри, які вбивали весь дитячий та молодіжний футбол в Україні понад 30 років. Вони нищили все нормальне, не давали розвитку і блокували інших. Ти граєш у лізі і знаєш, що ніколи не будеш першим чи другим. Я кажу про дитячий рівень і про дорослих.

Якщо я вам зараз розкажу, щоб я хотів зробити, то ви скажете, що я божевільний. Дайте нам спочатку вирішити питання з землею і загнати туди перший трактор. Але, повірте, в нас дуже цікава стратегія", — сказав Куц.