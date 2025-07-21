Гірн: Чи хочуть фанати бачити трилогії Усика з Ф'юрі або Джошуа? Ні

Голова Matchroom Boxing та відомий британський промоутер Едді Гірн вважає, що фанатів не цікавить трилогія абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) з британськими боксерами Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). та Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Слова Гірна передає BoxingScene.

Окрім того, промоутер додав, що його підопічний Джошуа може провести бій з американським боксером та блогером Джейком Полом.

"Тайсон Ф'юрі викликає Усика на бій. Я впевнений, що Ей Джей з радістю бився б з Усиком. Але давайте будемо чесними: чи хочуть фанати бачити ці трилогії? Ні, вони хочуть бачити Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі – але, можливо, з невеликим поворотом у середині, тому що цей цирк з Джейком Полом, здається, набирає обертів.

Не питайте мене, як. Не питайте мене, чому. Але якщо люди хочуть, щоб Ентоні Джошуа знищив кар'єру Джейка Пола за одну ніч, можливо, ми це зробимо", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.