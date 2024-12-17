Можливо: Усик – про повернення Ломаченка

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) оцінив майбутнє володаря поясів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Повернення Ломаченка ? Я не знаю. Можливо. Бій з Джервонтою Девісом? Можливо, я не знаю", – розповів Усик.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Згодом українець відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та відмовився виходи на ринг до кінця року.