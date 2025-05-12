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Чжилей назвав боксера, проти якого хоче вийти на ринг

Руслан Травкін — 12 травня 2025, 22:03
Чжилей назвав боксера, проти якого хоче вийти на ринг
Чжан Чжилей
Getty images

Китаєць Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) не планує завершувати кар'єру. 42-річний боксер не проти зійтися на ринзі з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Про це він заявив у коментарі для Boxing24|7.

"Якщо Джошуа зацікавлений – добре, я в ділі. Де б це не було. Про цей бій говорили багато років, але він так і не відбувся. Буде чудово, якщо ми зможемо це зробити цього разу.

Моя мрія ще не здійснена. Я все ще рухаюсь до неї. Я все ще на шляху до того, щоб стати найкращим чемпіоном світу. Я за крок від цієї мети", – сказав Чжилей.

Нагадаємо, свій останній бій китаєць провів у лютому цього року. Чжан нокаутом поступився німцю Агіту Кабаєлу.

Джошуа востаннє виходив на ринг у вересні 2024. Він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

Бокс Ентоні Джошуа Чжан Чжилей

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