Чжилей назвав боксера, проти якого хоче вийти на ринг

Китаєць Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) не планує завершувати кар'єру. 42-річний боксер не проти зійтися на ринзі з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Про це він заявив у коментарі для Boxing24|7.

"Якщо Джошуа зацікавлений – добре, я в ділі. Де б це не було. Про цей бій говорили багато років, але він так і не відбувся. Буде чудово, якщо ми зможемо це зробити цього разу.

Моя мрія ще не здійснена. Я все ще рухаюсь до неї. Я все ще на шляху до того, щоб стати найкращим чемпіоном світу. Я за крок від цієї мети", – сказав Чжилей.