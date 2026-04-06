Якщо я його торкнуся, він впаде: Верховен зробив зухвалу заяву перед боєм з Усиком

Денис Іваненко — 6 квітня 2026, 07:23
Якщо я його торкнуся, він впаде: Верховен зробив зухвалу заяву перед боєм з Усиком
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен висловився про свою підготовку до поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Спортсмен заявив, що наразі віддає всі сили у тренувальному таборі. Також він поділився своїми враженнями від переходу в бокс.

"Тренуюсь наче скажений. Справді вкладаю дуже багато роботи, бо це величезний перехід. Ми переходимо з кікбоксингу в бокс. З п'яти чемпіонських раундів – до дванадцяти. Тож цей перехід – так, він неймовірний. Дуже масштабний.

І для мене зараз, роблячи це та занурюючись ще глибше, ніж раніше, це як повністю поринути в щось нове. Тепер я ще більше відчуваю, що бокс – це справжнє мистецтво. Зазвичай усе дуже швидко: п'ять раундів – бах-бах і кінець. А тут 12 раундів. У тебе є весь цей час, щоб намалювати свій шедевр", – сказав Ріко.

Нідерландець додав, що сподівається мати весь цей час, зробивши зухвалу заяву.

"Дуже сподіваюся, бо якщо я його торкнуся, він впаде. Але будемо мати надію, що ми пройдемо всі 12 раундів і просто отримаємо від цього задоволення", – заявив Верховен.

Зазначимо, що поєдинок Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Раніше британський стронгмен Едді Голл поділився очікуваннями від цієї битви. Він заявив, що нідерландця не варто недооцінювати, адже той дуже небезпечний.

