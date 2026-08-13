Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Визначився суперник Хижняка у бою за титул на шоу Usyk-17 Promotions у Львові

Олександр Булава — 13 серпня 2026, 19:33
Визначився суперник Хижняка у бою за титул на шоу Usyk-17 Promotions у Львові
Олександр Хижняк
Usyk 17 Promotions

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк (2-0, 2 КО) наступний бій проведе за пояс WBA Gold International.

Про це повідомляє Usyk-17 Promotions.

Суперником українця у його третьому поєдинку в професіоналах стане аргентинець Дурвал Еліас Палаціо (16-4-0).

Вечір боксу від Usyk 17 Promotions відбудеться 22 серпня у львівському !FESTrepublic. На кону стоятиме пояс WBA Gold International.

Співголовний поєдинок вечора проведе Павло Іллюша. В андеркарді турніру на ринг також вийдуть дев'ять боксерів Usyk 17 Promotions: Максим Рудик, Максим Зименко, Дмитро Ловчинський, Ельвін Алієв, Богдан Толмачов, Микола Лактіонов, Джамал Кулієв, Айдер Абдулаімов та Матвій Ражба.

Зазначимо, що Олександр Хижняк є чемпіоном світу та Європи на аматорському рівні. Також він здобув "золото" на ОІ-2024 та ставав срібним призером на Олімпіаді в Токіо.

Дебютував на профі-рингу в березні 2026 року. Він нокаутував у дебютному бою Вільмера Барона, після чого також достроково здолав до того непереможного Ленні Патрача.

Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

Лапін: Хижняк готовий підтверджувати свій клас в чемпіонських поєдинках
Хижняк проведе титульний поєдинок у Львові
Хижняк наступний бій проведе у Львові
Одного таланту недостатньо: Хижняк назвав свою головну ціль у професійному боксі
Хижняк здобув свою другу перемогу на професійному рингу, здолавши за 2 раунди непереможеного француза

Останні новини