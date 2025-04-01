Вайлдер назвав свою ціль на найближчі роки

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) вважає, що зможе знову вибороти чемпіонський титул. Боксер зізнався, що останні роки боровся з травмами.

Про це він сказав у коментарі для TalkSport.

"Ми, як і раніше, на місії. Я повинен був давно цього досягти, якби мав можливості як у інших… Я займався лікуванням своїх плечей. Будь-хто, хто розуміє, знає, що це один із найтриваліших процесів, коли справа стосується операцій. У мене двічі була травма... Останні п'ять років я жив із болем. Але зараз я вільний від неї", – заявив він.

Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.