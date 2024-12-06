Найкращий подарунок на день народження: Валлін –про бій з Чісорою

Шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) дізнався про бій проти Дерека Чісору (35-13, 23 КО) одразу після свого дня народження.

Його слова цитує BoxingScene.

"На наступний день після мого дня народження нам зателефонували й запропонували бій з Чісорою. Я сказав Джолену Міззоне (менеджеру – прим.), що ми повинні це зробити, і нам знадобилося лише кілька днів, щоб укласти угоду та підписати контракти. Це був найкращий подарунок на день народження, про який я міг попросити. Бокс може бути важким, тому що іноді ти просто не знаєш, коли настане наступний бій. Ти весь час тренуєшся, чекаєш... і ми відчували, що щось наближається, тому все вийшло ідеально", – розповів Валлін.

Спочатку була інформація, що Дерек проведе бій з Джарреллом Міллером, але у підсумку поєдинок зірвався.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.