Макгрегор натякнув на погодження 500-мільйонного бою з Логаном Полом
Конор Макгрегор додав масла у вогонь чуток про потенційний бій з Логаном Полом за правилами боксу.
Це відбулося в соцмережах 36-річного ірландця.
Там Макгрегор опублікував емодзі індійського прапора та серця у відповідь на статтю, в якій стверджувалося, що він домовився з Полом про бій за 500 мільйонів доларів на стадіоні "Ванкхеде" в Мумбаї.
За інформацією західних ЗМІ, обидва бійці зароблять по 250 мільйонів завдяки індійській родині Амбані. Це стане найбільшим загальним виграшем в історії боксу.
Конор Макгрегор не виходив на боксерський ринг з моменту свого мега-бою з Флойдом Мейвезером у 2017 році.
Того вечора вони заробили разом 410 мільйонів, причому Мейвезер поклав собі в кишеню левову частку грошей (280 мільйонів). Макгрегор заробив 130 мільйонів.