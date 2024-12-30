Макгрегор натякнув на погодження 500-мільйонного бою з Логаном Полом

Конор Макгрегор додав масла у вогонь чуток про потенційний бій з Логаном Полом за правилами боксу.

Це відбулося в соцмережах 36-річного ірландця.

Там Макгрегор опублікував емодзі індійського прапора та серця у відповідь на статтю, в якій стверджувалося, що він домовився з Полом про бій за 500 мільйонів доларів на стадіоні "Ванкхеде" в Мумбаї.

Читайте також : Відео Не ганьбися і заверши кар'єру: фанати обурені підготовкою Макгрегора до повернення в октагон

За інформацією західних ЗМІ, обидва бійці зароблять по 250 мільйонів завдяки індійській родині Амбані. Це стане найбільшим загальним виграшем в історії боксу.

Конор Макгрегор не виходив на боксерський ринг з моменту свого мега-бою з Флойдом Мейвезером у 2017 році.

Того вечора вони заробили разом 410 мільйонів, причому Мейвезер поклав собі в кишеню левову частку грошей (280 мільйонів). Макгрегор заробив 130 мільйонів.