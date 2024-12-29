Не ганьбися і заверши кар'єру: фанати обурені підготовкою Макгрегора до повернення в октагон
Фанати UFC залишилися розчарованими після перегляду нового відео з тренуванням Конора Макгрегора, яке боєць опублікував у своєму Instagram.
Попри святковий період, зірковий боєць ММА активно тренується. У відео Макгрегор демонструє як бореться на канвасі із юним хлопцем, якого називає своїм "тренером".
Нагадаємо, 36-річний Макгрегор не виходив в октагон із січня 2021 року, коли у своєму третьому бою з Дастіном Пор’є зламав ногу.
Не так давно суд зобов'язав виплатити постраждалій Нікіті Хенд компенсацію у розмірі майже 250 тисяч євро. Сам Макгрегор заперечує звинувачення у зґвалтуванні та планує подавати апеляцію.
Тим часом активісти вимагають від Директора публічних переслідувань Ірландії переглянути рішення про відмову у кримінальному переслідуванні спортсмена.