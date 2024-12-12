Укрпошта анонсувала нову марку на честь Усика

Укрпошта анонсувала випуск нової поштової марки на честь чемпіона світу за версіями WBO, WBA та WBC Олександра Усика.

Поштовий випуск має назву "Usyk. Світ любить сильних" та присвячений другому поєдинку українського спортсмена проти Тайсона Ф'юрі.

Тираж марок складає 420 тисяч, а художником виступив дніпрянин Сергій Тєхов.

Усі філателісти вже з 16 грудня зможуть придбати нову марку у відділеннях Укрпошти.

Нагадаємо, реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді.

Перший поєдинок завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Раніше президент WBC дав свій прогноз на другий бій Усика та "Циганського короля".