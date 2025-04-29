Усик звернувся до Трампа: Зупиніть війну в Україні

Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) закликав президента США Дональда Трампа "відкрити очі" на війну в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

"Президенте Трамп, відкрийте очі, будь ласка. Те, що робить Росія, весь світ знає, що це маячня. Чому ви забираєте мою країну? (ймовірно, мав на увазі чутки, що Трамп готовий визнати анексію Криму – прим.). Це моя територія, територія моєї країни, це, звичайно, мій народ", – сказав Усик.

"President Trump, open your eyes, please.'



Heavyweight world champion Oleksandr Usyk calls for Trump to stop the Ukraine war: 'What Russia is doing, the whole world knows is bullsh*t.'



Full interview dropping on Uncensored later this week.https://t.co/QR11ywsANx@piersmorgan pic.twitter.com/A7QDrnG5iR — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 29, 2025

Росія, яка окупувала Крим з моменту наземного вторгнення у 2014 році, заявляла, що не розглядає півострів як частину будь-яких переговорів.

Раніше Усик говорив, що готовий віддати всі свої пояси Дональду Трампу, якщо це допоможе досягти миру в Україні.

Нагадаємо, що під час спільної пресконференції президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Білому домі було помітно, що поруч з українською делегацією розміщено пояс WBC, який належить українському боксеру Олександру Усику (23-0, 14 КО).

Однак після сварки між двома лідерами, він так і залишився на столику в Овальному кабінеті. Зеленський пообіцяв подарувати його своєму американському колезі під час телефонної розмови 13 лютого.