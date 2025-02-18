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Мені подобається там: Усик назвав країну, в якій обожнює боксувати

Руслан Травкін — 18 лютого 2025, 14:41
Мені подобається там: Усик назвав країну, в якій обожнює боксувати
Олександр Усик
Instagram

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зізнався, що йому подобається проводити бої у Великій Британії.

Про це він сказав у коментарі для Sky Sports.

"Мені подобається битися у Великій Британії і мені подобаються всі мої британські суперники. Мій перший бій в Англії був ще в аматорах, потім я був у Лондоні на Олімпіаді.

У мене є чудові друзі – Тоні Белью, Джо Джойс. Думаю, Тоні зробив мене відомішим.

Я люблю своїх британських фанів, це особливі вболівальники. І вони мені й досі пишуть у соцмережах, вітають", – сказав Усик.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

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Олександр Усик

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