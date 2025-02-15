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Усик оцінив можливість поєдинку з Чісорою

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 13:33
Олександр Усик прокоментував можливість бою з Дереком Чісорою
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) оцінив можливість другого бою проти британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Boxing King Media.

"Дерек – чудова людина. Його останній бій був чудовим, мені він сподобався. Точно не знаю скільки, але здається, що в одному епізоді він викинув понад 15 ударів. Бог ти мій, Дерек, ти у відмінній формі, вау.

Бій із Дереком? Я думаю, що це можливо, але не зараз. У майбутньому я хочу влаштувати поєдинок на стадіоні в Києві, але зараз це неможливо, тому що в нас триває війна", – сказав Усик.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Олександр переміг Чісору одноголосним рішенням суддів.

Напередодні, Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів та заявив про бажання провести реванш з українцем.

Зазначимо, що нещодавно Усик заявив, що до кінця кар'єри планує провести ще два поєдинки. Також українець поклав край чуткам про можливе повернення в крузервейт.

Олександр Усик Дерек Чісора

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