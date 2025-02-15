Усик оцінив можливість поєдинку з Чісорою

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) оцінив можливість другого бою проти британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Boxing King Media.

"Дерек – чудова людина. Його останній бій був чудовим, мені він сподобався. Точно не знаю скільки, але здається, що в одному епізоді він викинув понад 15 ударів. Бог ти мій, Дерек, ти у відмінній формі, вау.

Бій із Дереком? Я думаю, що це можливо, але не зараз. У майбутньому я хочу влаштувати поєдинок на стадіоні в Києві, але зараз це неможливо, тому що в нас триває війна", – сказав Усик.