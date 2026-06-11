У команді Усика розповіли, чи вплинула рекордна вага українця на перебіг бою проти Верховена

Якуб Хицький, тренер із фізичної підготовки Олександра Усика (25-0, 16 КО) оцінив рекордну вагу українського боксера, яку він показав перед боєм проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його цитує Sportowe Fakty.

Спеціаліст відреагував на заяви боксерської спільноти щодо ваги Усика, яка вплинула на перебіг поєдинку у Гізі.

"Зміна маси тіла Усика протягом останніх чотирьох боїв була дуже незначною. Починаючи з другого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, ми спостерігаємо збільшення безжирової маси тіла Олександра на 900 грамів. Вона розподілилася між верхніми та нижніми кінцівками. Варто усвідомлювати, що для спортсмена вагою понад 100 кілограмів абсолютно нормальними та природними є коливання ваги на рівні до 3 відсотків. Це результат рівня гідратації чи харчування. Маса тіла, яку оцінюють у контексті конкретного бою, вимірюється в різний час доби, до та після прийому їжі. Тому у випадку Усика аналізувати такі зміни не має великого сенсу", – сказав Хицький.

Польський фахівець додав, що під час тренувального табору вимірювання ваги проводиться щодня вранці та після тренувань, щоб оцінити невідновлену втрату рідини. За його словами, вага є важливим параметром, який контролюється командою бійця.

Він запевнив, що зміна у 800-900 грамів впливає на збільшення сили удару, підвищення генерованої та повторюваної потужності, а також на профілактику травм. Водночас це не впливає на швидкість роботи ніг, нанесення ударів, їх кількість та частоту.

Хицький припустив, чому Усик у зустрічі проти Верховена не нагадував того боксера, який неодноразово дивував боксерський світ.

"Думаю, відповідь не є простою. Як команда, ми постійно аналізуємо цей виступ. Оцінюємо фактори, на які мали вплив, тобто тренувальні, а також ті, на які наш вплив був обмеженим. Якби мені потрібно було назвати кілька головних причин, то це, безумовно, стиль ведення бою Ріко Верховена та його стійкість до ударів. До цього я б додав чинники, пов'язані з автомотивацією, а також випадкові обставини", – заявив Якуб.

Наставник Усика зазначив, що Ріко зберігав свій наступальний стиль незалежно від того, скільки ударів він пропускав. Окрім цього, він додав фактори, які потенційно відвертали увагу Олександра, зокрема нестандартні рухи руками нідерландського кікбоксера.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді в Єгипті. Вже стала відома дата повернення Ріко на боксерський ринг, а промоутер Едді Гірн закликав українця дати реванш нідерландцю.

Водночас у боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого другого бою, якого так бажає сам Ріко. Відзначимо, що одразу після зустрічі у Гізі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

ФОТО: Denys Didkivskyi