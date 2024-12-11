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Я більше тебе не боюся: Усик затролив Ф'юрі фрагментом із культового фільму

Богдан Войченко — 11 грудня 2024, 22:25
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Я більше тебе не боюся: Усик затролив Ф'юрі фрагментом із культового фільму

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик вирішив зачепити у соціальних мережах свого опонента Тайсона Ф'юрі.

Українець опублікував невеликий фрагмент із культового фільму "Сам удома", в якому Кевін зустрічається із сусідом, якого весь час боявся.

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Усик креативно обіграв цей момент, вставивши своє обличчя на місце похилого чоловіка, налякавши тим самим Ф'юрі, який "тікає" від нього.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

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