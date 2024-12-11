Я більше тебе не боюся: Усик затролив Ф'юрі фрагментом із культового фільму

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик вирішив зачепити у соціальних мережах свого опонента Тайсона Ф'юрі.

Українець опублікував невеликий фрагмент із культового фільму "Сам удома", в якому Кевін зустрічається із сусідом, якого весь час боявся.

Усик креативно обіграв цей момент, вставивши своє обличчя на місце похилого чоловіка, налякавши тим самим Ф'юрі, який "тікає" від нього.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.