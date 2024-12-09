Мій брат, "Жадібне пузо" та GOAT: Усик відповів, із ким в нього асоціюються відомі боксери

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик взяв участь у веселому челенджі, де йому треба було назвати, із ким або чим він асоціює відомих колег та людей із цього виду спорту.

Українець короткими фразами відповідав на запитання ведучого, назвавши, кого він вважає найкращим боксером усіх часів, хто для нього Василь Ломаченко, та хто такий Тайсон Ф'юрі.

Крім того Олександр оцінив відомих блогерів, які останнім часом виступають у боксі. Наш спорстмен також закликав Джейка Пола перестати боксувати. Ймовірно, це пов'язано зі скандальним боєм проти Майка Тайсона.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Олександра.

Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Усика.