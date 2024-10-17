Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усик взяв участь у створенні відеогри про бокс

Ігор Чернявський — 17 жовтня, 00:41
Усик взяв участь у створенні відеогри про бокс
Instagram Олександра Усика

Чемпіон WBO, WBA, WBC в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) став одним із героїв нової боксерської відеогри Undisputed.

Про це він повідомив у Instagram.

"Я пишаюся бути в першій великій відеогрі про бокс за останні 10 років. Undisputed Standard Edition доступна на Xbox X|S, PS5 и Steam!" – написав Усик, прикріпивши відео геймплею.

Реліз Undisputed відбувся 11 жовтня. Окрім Усика, можна також зіграти за Тайсона Ф’юрі, Мохаммеда Алі, Сауля "Канело" Альвареса, Теренса Кроуфорда та інших топових боксерів. Останньою ліцензійною грою про бокс до Undisputed був Fight Night Champion 2011.

Олександр Усик

Олександр Усик

Усик зберіг лідерство в оновленому рейтингу супертяжів за версією ESPN
Набив Ф'юрі, як м'ячик для пінболу: промоутер Богачука назвав найкращого боксера у світі
Усик лідер рейтингу P4P від The Ring, Бетербієв обійшов Канело
Він на спаді: Сенченко дав свій прогноз на реванш Усик – Ф'юрі
Ера Кличка: перша помста за брата та унікальний рекорд в історії гевівейту

Останні новини