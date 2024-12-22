Він може робити що завгодно: Льюїс прокоментував майбутнє Усика та Ф'юрі після реваншу
Леннокс Льюїс
x.com/LennoxLewis
Легендарний Леннокс Льюїс прокоментував майбутнє Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі після перемоги українця.
Британець дав інтерв'ю Eurosport.
"Усик може завершувати кар'єру, якщо забажає. Олександр може робити все, що захоче, адже він – чемпіон. Я не хочу казати, що вони проведуть третій бій, а потім його не буде.
Ф'юрі? Йому належить їхати до Лондона заради найбільшого в історії поєдинку. Можливо, проти Ентоні Джошуа", – вважає Льюїс.
Нагадаємо, цією перемогою Усик захистив титули WBA, WBC, WBO та IBO. Звання чемпіона світу за версією IBF належить Даніелю Дюбуа.
Свою перемогу українець присвятив своїй мамі Надії Петрівні.
Раніше Леннокс Льюїс оцінив перемогу Усика над Ф'юрі та погодився із суддівськими записками.