Місія виконана: Усик прокоментував перемогу над Дюбуа

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик прокоментував свою ефеткну звитягу над Даніелем Дюбуа.

Український спорстмен зробив відповідний пост у соцмережах.

"Дякую за підтримку. Що за ніч – потрійний абсолютний чемпіон! Місія виконана", – написав Олександр.

Нагадаємо, у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Вже після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомлялося, що менеджер Дюбуа виконав свою обіцянку і подарував Олександру новенький Bentley.