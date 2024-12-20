Зіркова підтримка: Мудрика помітили в Ер-Ріяді напередодні реваншу між Усиком та Ф'юрі

Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик прибув до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду.

Про це повідомляє місцевий блогер Шир Шаргі.

Футболіст був поміченим в одному зі столичних ресторанів. Зазначимо, що реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться завтра, 21 грудня.

Сам Михайло наразі має купу проблем на тлі проваленої допінг-проби, через яку його відсторонили від тренувань з основним складом Челсі.

Окрім того, ситуацію із Мудриком прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров.