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Зіркова підтримка: Мудрика помітили в Ер-Ріяді напередодні реваншу між Усиком та Ф'юрі

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 20:08
Зіркова підтримка: Мудрика помітили в Ер-Ріяді напередодні реваншу між Усиком та Ф'юрі
Михайло Мудрик
instagram.com/mmudryk10

Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик прибув до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду.

Про це повідомляє місцевий блогер Шир Шаргі.

Футболіст був поміченим в одному зі столичних ресторанів. Зазначимо, що реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться завтра, 21 грудня.

Сам Михайло наразі має купу проблем на тлі проваленої допінг-проби, через яку його відсторонили від тренувань з основним складом Челсі.

Окрім того, ситуацію із Мудриком прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров.

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Михайло Мудрик

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