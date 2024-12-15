Багато бійок, крові, соплі і кишки всюди: Ф'юрі розповів про свої телевізійні вподобання

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) розповів про свої телевізійні вподобання, зазначивши, що він взагалі не дивиться нічого про бокс.

Про це він розповів у коментарі Express.

"Я не дивлюся нічого про бокс. Я дивився серіал Ван Хельсінг про вампірів. Чесно кажучи, я втягнувся в нього на п'ять сезонів, по 12 серій за сезон, і це було досить непогано.

Багато бійок, крові, соплі і кишки всюди. Я не дуже цікавлюся нон-фікшн, я люблю фентезі та фантастику. Я живу реальним життям щодня, тому, коли я вмикаю телевізор, я хочу, щоб мене розважали", – пояснив Ф'юрі.

14 грудня Фʼюрі прибув до Саудівської Аравії на реванш з чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Реванш між боксерами відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.