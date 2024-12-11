Промоутер Ф'юрі назвав слабке місце Усика

Промоутер Френк Воррен вважає, що його клієнт Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) не використав слабкі сторони чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у першому поєдинку.

Цитує промоутера Boxing24.

"В Усика є слабке місце, яким Тайсон не користувався, як слід. Це його корпус. Він недостатньо цим скористався, і я вам скажу: це буде виправлено. Звичайно, ти повинен йти в атаку. Що робить Усик, коли ти в такому стані, так це стоїть прямо. Саме тоді Фʼюрі підсікав його цим аперкотом. Він щоразу ловив його на цьому", – сказав Воррен.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар бою становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.