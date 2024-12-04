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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик повторив свій легендарний трюк з монетками

Микола Дендак — 4 грудня 2024, 23:40
Усик повторив свій легендарний трюк з монетками
Олександр Усик
Getty Images

Володар поясів WBO, WBA, WBC Олександр Усик (22-0, 14 КО) під час підготовки до другого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) повторив свій легендарний трюк з монетками.

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Вперше українець зробив цей трюк під час підготовки до чемпіонського поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа влітку 2023-го.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів. Раніше повідомлялося, що Тайсон змінив стратегію на другий поєдинок проти Олександра.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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