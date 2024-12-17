Усик: Відчуваю, що виграю бій у Ф'юрі
Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) відчуває, що знову переможе Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це українець заявив на церемонії прибуття боксерів до столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяда.
"Привіт Ріяд, Туркі. Я радий бути тут знову. Чекаю вас 21 грудня. Я готовий.
Слова Тайсона про перемогу нокаутом? це тільки розмови. Побачимо
Це буле великий бій. Я відчуваю, що виграю", – розповів Усик.
Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.
Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.
Раніше Усик розповів про свої плани після бою з Ф'юрі Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.