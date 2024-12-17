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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Усик: Відчуваю, що виграю бій у Ф'юрі

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 21:16
Усик: Відчуваю, що виграю бій у Ф'юрі

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) відчуває, що знову переможе Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це українець заявив на церемонії прибуття боксерів до столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяда.

"Привіт Ріяд, Туркі. Я радий бути тут знову. Чекаю вас 21 грудня. Я готовий.

Слова Тайсона про перемогу нокаутом? це тільки розмови. Побачимо

Це буле великий бій. Я відчуваю, що виграю", – розповів Усик.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.

Раніше Усик розповів про свої плани після бою з Ф'юрі Окрім того, став відомий гонорар боксерів за майбутній поєдинок.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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