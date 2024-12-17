Усик: Відчуваю, що виграю бій у Ф'юрі

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) відчуває, що знову переможе Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Про це українець заявив на церемонії прибуття боксерів до столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяда.

"Привіт Ріяд, Туркі. Я радий бути тут знову. Чекаю вас 21 грудня. Я готовий.

Слова Тайсона про перемогу нокаутом? це тільки розмови. Побачимо

Це буле великий бій. Я відчуваю, що виграю", – розповів Усик.