Воррен назвав переломний момент першого бою між Ф'юрі та Усиком

Промоутер Френк Воррен вважає, що його клієнт Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) втратив спокій у 8 раунді першого бою проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика.

Його слова наводить TNT Sports.

"8-й раунд... Я подумав, що Усик зламав Тайсону носа. Тайсон втратив спокій. Для мене особисто це був поворотний момент бою", – зазначив Воррен.

Раніше Воррен заявив, що Тайсон Ф'юрі був близьким до того, щоб нокаутувати Олександра Усика в першому бою. І йому під силу досягти цього в реванші, який відбудеться 21 грудня.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.